Киев, 5 марта, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Дипломатические усилия по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины зашли в тупик. Об этом заявил в эфире телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Евгений Биятов/РИА Новости Запорожская АЭС

«По состоянию на данный момент ситуация зашла в тупик», — заявил он, добавив, что позиция Украины по этому вопросу состоит в том, чтобы любые переговоры по ЗАЭС основывались на том, что станция должна быть демилитаризована, её территорию должны покинуть все работники Росатома, украинский персонал должен получить возможность оперировать этим ядерным объектом.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевские власти саботируют создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также он сообщил, что западные спецслужбы продолжают препятствовать ротации представителей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.

На пути следования экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС обезврежены мины-растяжки, а российская группа безопасности, которая их ожидала, попала под обстрел.