WSJ: ВСУ потеряли в районе Артёмовска ряд самых подготовленных подразделений

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ были ликвидированы в районе Артёмовска за последние месяцы, сообщает 5 марта издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

Танк ВС России в зоне проведения СВО © Станислав Красильников/ТАСС

В материалах газеты говорится, что бригады около города различаются по уровню подготовки и не всегда могут должным образом взаимодействовать между собой.

Один из украинских командиров роты рассказал о захвате его позиции по причине бегства из своего района без предупреждения находившихся вблизи плохо подготовленных добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, Киев лишился около 70% опытных военных в боях в районе Артёмовска. В случае, если киевские власти решат направить дополнительные подразделения в Артёмовск, они им будут «не важны», считают в ДНР.