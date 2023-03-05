Рогов заявил, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на юге

Мелитополь, , 17:49 — REGNUM ВСУ формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Реактивная артиллерия ВСУ «Смерч» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря», — сказал он РИА Новости.

Рогов уточнил, что основная задача — рассечь российскую группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым.

ВСУ накапливают резервы в основном в Днепропетровской области, однако часть располагается и на подконтрольной Киеву территории Запорожья, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины перебросили в часть Запорожской области, находящуюся под контролем киевского режима, порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Великобритании, ранее заявлял Рогов.

По его словам, срок обучения в Британии составляет три с половиной или четыре недели. Также он заявил, что жители города Запорожья, подконтрольного ВСУ, недовольны режимом президента Украины Владимира Зеленского, назревает бунт.