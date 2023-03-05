В ЛНР заявили о преднамеренном обстреле ВСУ пункта раздачи питьевой воды
В Лисичанске заявили, что ВСУ вели обстрел целенаправленно по пункту раздачи питьевой воды
Лисичанск, ЛНР, 5 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Киевские террористы целенаправленно обстреляли пункт раздачи питьевой воды в городе Лисичанске в ЛНР. Об этом 5 марта сообщила городская администрация в Telegram-канале.
Александр Река/ТАСС
Лисичанск
«Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска погиб мирный житель, ещё семь человек получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР погиб местный житель из-за обстрела ВСУ посёлка Юрьевка.