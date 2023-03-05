Париж, , 17:53 — REGNUM Модный дом Louis Vuitton раскритиковали за проморолик, в котором компания использовала цвета французского флага (белый, синий и красный).

Проморолик Louis Vuitton Цитата из проморолика Louis Vuitton

Опубликованное в социальных сетях видео вызвало возмущение у украинских пользователей. Они разглядели в нём флаги России и ДНР, а также букву V. Под постами компании разгневанные украинцы начали высказывать своё разочарование, утверждая, что больше не будут покупать вещи Louis Vuitton.

Пользователи упрекнули модный дом в том, что он «не скрывает своё лицо», а также назвали маркетинговый ход ужасным, поскольку «вся Европа поддерживает Украину».

В свою очередь, российские пользователи социальной сети назвали проморолик «годным троллингом» и поблагодарили Louis Vuitton за поддержку. Они напомнили, что белый, синий и красный — это цвета флага Франции, а также посоветовали французам не использовать эти оттенки.

Как сообщало ИА REGNUM, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что украинские власти просят ведущих представителей рынка компьютерных игр прекратить продажи российской игры Atomic Heart на цифровых площадках. По его мнению, игра «романтизирует коммунизм», поэтому продавать её нельзя.