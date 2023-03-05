Washington Times: невнятный курс Байдена и поражения ВСУ вынудят Запад прекратить поддержку Киева

Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву из-за невнятной политики президента США Джо Байдена по украинскому вопросу и неудач ВСУ на поле боя. Об этом 5 марта пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история», — говорится в статье.

По его словам, неспособность американской администрации объяснить конечную цель и план действий серьёзно настораживает.

По мнению автора, американские избиратели чувствуют отсутствие чёткой линии Вашингтона, у них накапливается усталость от отправки десятков миллиардов долларов Киеву.

Также он добавил, что ВСУ, несмотря на западную поддержку, не смогут добиться превосходства военным путём, поэтому Москва так и останется непобеждённой.

Ранее американская газета New York Post написала, что Байден даже своей поездкой в Киев не смог убедить американцев в том, что помощь Украине оправдана.