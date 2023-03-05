Киев, , 17:31 — REGNUM Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожья был объявлен в 16:44 мск.

Спустя 11 минут тревога была объявлена в других указанных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 марта воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины — Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.