В Сургуте задержан мужчина за публичные призывы к терроризму

Сургут, Югра, , 17:32 — REGNUM В Сургуте задержали мужчину за публичные призывы к «нападению на Москву» и уничтожению России, сообщает 5 марта телеграм-канал Shot.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, 26-летний помощник бурильщика приехал в Ханты-Мансийский автономный округ из Дагестана. Мужчина писал «антивоенные» комментарии под разными постами в соцсетях. В основном он призывал к срочному уничтожению страны, в которой живёт.

За публичные призывы к терроризму в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ в Красноярске осудили за публичные призывы к терроризму и вовлечение граждан в террористическую деятельность.

Он распространял в соцсети видеоматериалы, оправдывающие действия террористической организации, а также склонял прихожан школы к участию в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.