Депутат Янг пригрозил Байдену импичментом за подрыв «Северных потоков»

Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Президенту США Джо Байдену и всей его команде по национальной безопасности может грозить импичмент за подрыв ниток «Северных потоков». Об этом, как сообщает RT, заявил кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг, призвав конгрессменов запустить соответствующую процедуру.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Соединённые Штаты могли совершить диверсию, поскольку Вашингтон «больше всего на свете» боится сближения Берлина и Москвы. Того, что две страны объединятся, станут союзниками, добавил политик.

Янг признался, что не помнит времени, когда внешняя политика Белого дома не была жёсткой. Он уточнил, что власти прибегают к ней из-за того, что Европа — «единственная оставшаяся у них марионетка».

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш обвинил США и Норвегию в организации и осуществлении подрывов СП и СП-2, которые произошли в прошлом году. Он представил итоги своего расследования, согласно которым мины были заложены американцами на трубопроводы во время морских учений.