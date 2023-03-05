Москва, 5 марта, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Странные «переговоры» госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым были спланированной пиар-акцией американских властей, их цель — поддержка своей предвыборной кампании, заявила 5 марта в эфире «России-1» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее в министерстве сообщили, что Блинкен попросил о краткой беседе с Лавровым. Она состоялась в коридоре в ходе саммита министров стран G20 в Нью-Дели. Уже после разговора Блинкен созвал пресс-конференцию и сделал ряд громких заявлений о диалоге с Лавровым, причем содержание их беседы было им искажено.

Власти США осознают, что их действия на международной арене вызывают вопросы в том числе внутри США, и пытаются изобрести поводы для наполнения «положительной повестки», в данном случае в виде «переговоров» и «мирных инициатив», объяснила Захарова.

Блинкен ранее заявил журналистам, что в разговоре с Лавровым призвал Россию прекратить СВО, вернуться к соблюдению договора СНВ-3, а также провести переговоры об обмене заключенными, освободив Пола Уилана. Эта последняя тема в ходе разговора госсекретаря и министра вообще не обсуждалась, пояснили в МИД России.