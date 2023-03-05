Афины , 5 марта, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Семь сотрудников полиции пострадали в результате нападения на митинге в Афинах. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба полиции Греции.

EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС Массовые протесты в Афинах в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса

Утром по инициативе различных организаций, профсоюзов и ассоциаций на площади Синтагма прошли марш протеста и митинг, в котором приняли участие порядка десяти тысяч человек в связи с железнодорожной катастрофой в Темпи.

По информации пресс-службы, группа, численность которой составила свыше 200 человек, находившаяся по периметру и внутри митинга и марша, начала бросать в полицейских камни, куски мрамора и бутылки с зажигательной смесью.

Уточняется, что эти лица также нанесли ущерб автомашинам и зданиям.

Отмечается, что полицейские были вынуждены использовать необходимые средства, они приступили к задержанию шести человек, из которых пятеро были арестованы.

Семеро полицейских были доставлены в военный госпиталь Афин.

Как передавало ИА REGNUM, на центральной площади Афин, где проходит митинг из-за аварии поездов, начались массовые беспорядки. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

28 февраля в результате столкновения пассажирского и грузового поездов около греческого города Лариса три вагона сошли с рельсов. В результате погибли 57 человек, ещё более 80 человек пострадали.