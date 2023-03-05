Тель-Авив, Израиль, , 17:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опровергает заявление руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который назвал незаконным возможный удар еврейского государства по ядерным объектам Ирана. Об этом политик заявил 5 марта в ходе еженедельного заседания правительства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рафаэль Гросси — достойный господин, который заявил нечто недостойное. Против какого закона? Разрешено ли Ирану, который открыто призывает нас уничтожить, защищать разрушительные вооружения, которыми нас будут уничтожать? Разрешено ли нам защищать себя? Ясно, что нам это разрешено, и ясно, что мы будем это делать», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр утверждает, что израильские власти постоянно совещаются по данному вопросу и готовы в любой момент к решающим действиям в отношении Ирана. Израиль ничто не удержит от защиты своего государства, подчеркнул политик.

Нетаньяху сказал, что накануне иудейского праздника Пурим, который отмечается 6–7 марта, как и 2500 лет назад, противнику не удалось уничтожить евреев.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Bloomberg, в Израиле опасаются возможного создания Ираном ядерного оружия, из-за чего рассматривают возможность удара по объектам иранской ядерной программы.

При этом в Тель-Авиве считают, что получение Тегераном систем С-400 сократит возможности для вероятной атаки, поэтому могут решить действовать быстрее.