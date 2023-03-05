Москва, 5 марта, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Сервис «Золотая корона» перестал принимать карты российских «Тинькофф Банка», «Сбера» и «Альфа-банка», передает 5 марта «Российская газета».

Онур Озовали/Sputnik/РИА Новости Карта «Мир» от банка «Сбербанк»

Так, при попытке совершить перевод в другую страну с карт этих кредитных учреждений возникает ошибка.

«Для оплаты перевода необходимо выбрать или добавить карту другого банка», — предупреждает сервис.

В поддержке сервиса сообщили о введении ограничений на работу с рядом банков. Полный список пока не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM, кредитные учреждения имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если банк не находится под блокирующими санкциями Евросоюза.

ЕС может отключить от SWIFT «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф». Такое предложение внесла Еврокомиссия.