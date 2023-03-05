Климовский район, Брянская область, 5 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Праздничные концерты и обеды устраивают для российских военнослужащих жители села Сачковичи в приграничном районе Брянской области. Об этом рассказала журналистам местная жительница Вера Романенко.

Владимир Гердо/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

Сачковичи находятся в Климовском районе рядом с сёлами Любечане и Сушаны, куда 2 марта проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Именно в школу в Сачковичах везли 10-летнего Фёдора, который, будучи ранен, помог уйти в безопасное место двум девочкам.

«Поддерживаем наших ребят. Мы стараемся им помогать, как можем: физически, морально и душевно. Некоторые девчата от себя, от души готовят для военных, поздравляют с праздниками, на 23 февраля их поздравляли», — рассказала РИА Новости Романенко.

Женщина добавила, что военных приглашали на обед в дом культуры и на патриотические концерты.

По её словам, люди в селе живут хорошо, с пониманием относятся к ситуации. Привыкли к обстрелам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал терактом нападение группы диверсантов на приграничные брянские сёла. В результате атаки погибли два человека, ещё двое, включая школьника, получили ранения. В селе Сушаны сгорел дом. Диверсантов, по информации ФСБ, выдавили обратно на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.