Прага, , 17:04 — REGNUM Роль посредника в возможных переговорах по достижению перемирия на Украине может выполнять Китай. Об этом 5 марта заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Земан рассказал, что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я сказал, что очень ценю то, что Китай не оказал поддержку России, что позволяет ему занять роль посредника в возможных переговорах», — сказал Земан.

Напомним, срок пребывания Земана на посту президента Чехии истекает 8 марта. Его место займёт избранный в январе генерал в отставке Петр Павел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай считает нерациональным занимать одинаковую с ЕС позицию по Украине.