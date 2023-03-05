Грозный, , 17:37 — REGNUM Жители двух сёл ЛНР получили более десяти тонн гуманитарной помощи от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом 5 марта написал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что добровольцы спецназа «АХМАТ» доставили жителям сёл Осколоновка и Боброво свыше десяти тонн продуктов питания и тёплых вещей и такие акции фонд проводит регулярно на территориях, которые были освобождены от неонацистского режима.

«И эти гуманитарные мероприятия будут проводится в каждом населённом пункте, где жителям жизненно необходима помощь», — заверил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, кузнец из Донецка Виктор Михалев, который стал известен своими работами с использованием настоящих гильз, осколков и оружия, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова.