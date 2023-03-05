Москва, , 17:00 — REGNUM Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию.

Фигуристка Аделия Петросян © Александр Вильф/РИА Новости

Так, в произвольной программе фигуристка чисто исполнила четверной флип и по сумме двух программ набрала 255,01 балла.

Второй стала Камила Валиева, набравшая 241,76 балла. Третье место заняла Елизавета Туктамышева (241,61).

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Первого канала отстранило заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию.

Прославленный тренер назвала судейство фигуристок в финале юниорского Гран-при «непрофессиональным и безобразным», сказав, что её волнует лишь «справедливость», и это касается и Плющенко, и любого другого спортсмена.

Также Тарасова отреагировала на решение Российского антидопингового агентства РУСАДА признать фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил.