Фурманов, Ивановская область, 5 марта, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В городе Фурманове Ивановской области погиб человек при обрушении части кровли здания, сообщает 5 марта пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл на улице Большая Фурмановская, 85. По данному адресу находится магазин.

Известно об одном погибшем — мужчина, личность которого устанавливается.

К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники МЧС по Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта во Владивостоке на пожаре в жилом многоквартирном доме удалось спасти из огня шестерых взрослых и двоих детей.