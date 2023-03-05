Власти ДНР и Минтранс прорабатывают вопрос о железнодорожных перевозках в другие регионы

Донецк, , 16:42 — REGNUM В настоящее время возобновить движение поездов дальнего следования из Донецка крайне сложно, это связано с соображениями безопасности, заявил 5 марта глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Железнодорожный вокзал в Донецке © Владимир Гердо/ТАСС

Вопрос о курсировании поездов из Донецка в другие регионы России прорабатывается с министерством транспорта «на будущую перспективу», добавил он.

При этом между ДНР и ЛНР действуют пригородные железнодорожные маршруты — электричка между Дебальцево и Луганском курсирует ежедневно, на перевозки между регионами Донбасса есть большой спрос, отметил Хоценко.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года власти ДНР сообщили о начале работы по интеграции железных дорог республики в общероссийскую систему.