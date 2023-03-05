Киев, 5 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Главное управление разведки Украины дало комментарий по награждению эскортницы Ксюши Манекен (Оксаны Волощук).

(сс) Dmitry Trikutko Здание ГУР

В заявлении ведомства, которое приводит украинское издание «Страна», говорится, что задачи ГУР выполняют люди «разных профессий и с особыми навыками».

В службе разведки добавили, что ведомство выполняет порой «крайне специфические задачи», скрывая свои методы от широкой общественности. Также уточняется, что для выполнения задач привлекаются люди «разных профессий, статуса, с особыми навыками». Помогать властям готовы «разные представители общества», добавили в ГУР.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук) получила награду за содействие военной разведке. Медалью она похвасталась в одной из социальных сетей.