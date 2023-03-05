Вашингтон, 5 марта, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Неясный курс президента США Джо Байдена в отношении Украины и боевые поражения ВСУ в конечном итоге вынудят Запад отказать киевскому режиму в поддержке. Об этом пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, серьёзно настораживает неспособность американской администрации объяснить конечную цель и представить план действий. Кроме того, команде Байдена трудно «выходить из сложных войн», об этом могут напомнить афганцы.

«Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо», — отмечает Маккена.

Из-за отсутствия внятной линии американские налогоплательщики устанут «выписывать Украине чеки». Туда уже ушли миллиарды долларов, но все усилия ВСУ могут пропасть втуне. Россия же останется непобеждённой, предупреждает он.

Новостей о победах ВСУ нет, это мешает украинскому лобби. Запад поддерживает ВСУ, но Киев не может добиться военного превосходства. Поэтому Вашингтону пора начинать попытки прекратить конфликт через переговоры, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США растёт популярность президента России Владимира Путина. Американцы видят в нём сильного политика, который заботится о своей стране и её народе, а курс Байдена начинают считать провальным.