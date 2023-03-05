Киев, 5 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Хорошее будущее Украину не ждёт, «утопающим» придётся спасаться самим. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил во время трансляции на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Описывая ситуацию на Украине, он использовал цитату из 34-й главы романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — сказал Соскин.

По его словам, киевский режим ожидал победы в конфликте с Россией, но этого не произошло. Простые украинские граждане не получают от властей необходимой поддержки, команда президента Владимира Зеленского занята военными действиями и тем, что развивает «свою кланово-корпоративную группу».

Эксперт указал на проблемы, с которыми беженцы с Украины сталкиваются в западных странах. Так, стало больше сообщений о лишении украинцев родительских прав, о претензиях со стороны органов опеки. Украинские власти совершенно не занимаются этими вопросами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соскин призвал Зеленского уйти в отставку. По его мнению, действующий президент не способен контролировать ситуацию на Украине.