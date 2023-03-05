Глава крымского парламента Константинов: поток беженцев из новых регионов России снизился

Симферополь, , 16:28 — REGNUM Поток беженцев из новых российских регионов в Крыму снизился. Об этом 5 марта сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска «Армянск» © Дмитрий Макеев/РИА Новости

«За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился», — приводит слова Константинова РИА Новости.

По его словам, в связи с этим решено прекратить работу пункта временного размещения (ПВР) в Джанкое. При этом продолжает действовать ПВР в Армянске, где находятся 43 человека.

Он добавил, что такие пункты действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило возмещение расходов регионам на пункты временного размещения и питания для граждан, которые вынужденно покинули Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.