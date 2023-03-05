В Москве для сбора гуманитарной помощи жителям новых регионов работают 14 штабов

Москва, , 16:32 — REGNUM Жители столицы России активно участвуют в акции «Москва помогает». За год москвичи собрали 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России, сообщил 5 марта мэр города Сергей Собянин.

Гуманитарная помощь © Павел Бедняков/РИА Новости

По его словам, участниками акции стали более 46 тысяч человек, активно подключились бизнесмены, профсоюзы и некоммерческие организации.

Люди приносят одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации, участвуют в сборе детей из новых территорий в школу, передают музыкальные инструменты и необходимые вещи для новорождённых, отметил Собянин.

Всего в Москве развёрнуто 14 штабов приёма гуманитарной помощи. Большинство из них работают в ежедневном режиме.

Также для сбора и сопровождения гуманитарной помощи сформирован волонтёрский корпус с численностью более 12 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в здании городской думы Москвы открыли новый штаб по сбору гуманитарной помощи акции «Москва помогает». В рабочие дни здесь принимают предметы первой необходимости для жителей воссоединившихся с Россией регионов.