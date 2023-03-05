Москва, 5 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Экипажи российских самоходных орудий «Нона» поразили опорные пункты и ликвидировали засевших в них боевиков ВСУ. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Цитата из видео. Министерство обороны России Самоходное орудие Нона в зоне проведения СВО

Минобороны опубликовало видео боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ в зоне спецоперации.

По его информации, артиллеристы 120-мм самоходок 2С9 «Нона» постоянно уничтожают боевиков ВСУ и технику противника на всех направлениях.

Так, разведчики-десантники группировки войск «Центр» обнаружили взводный опорный пункт, в котором засели националисты ВСУ. Координаты позиций противника были оперативно переданы на пункт управления артиллерией для их ликвидации.

«Совершив марш на огневые позиции, экипажи самоходок «Нона» поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно с этим в южном секторе зоны спецоперации расчёты подобных самоходных установок поразили противника, который окопался на правом берегу Днепра.

Уточняется, что артиллеристы «крылатой пехоты» ведут борьбу решительно, профессионально и слаженно, проявляют отвагу и мужество.

«Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи незамедлительно сменяют позиции для выполнения новых задач», — пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби российская делегация представила отечественный аналог реактивной системы залпового огня HIMARS.