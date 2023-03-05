Москва, , 16:16 — REGNUM Аукционный дом «Литфонд» провел торги культовых и раритетных изданий XVIII–XX веков, среди которых был комплект номеров журнала «Современник», изданный Александром Пушкиным. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба аукционного дома.

Александр Пушкин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самые высокие продажи аукциона составили архив «Современника», который издавал А. Пушкин в 1836–1837 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что архивы «Современника» были проданы на аукционе за 1,6 млн рублей.

Данные номера особенно ценны тем, что первые пять выпусков журнала курировал лично Пушкин, последний вышел уже после его смерти, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, хорошо сохранившийся скелет коргозавра продали в США на аукционе за сумму более чем $6 млн.

Скелет обнаружили четыре года назад в американском штате Монтана. По мнению экспертов, возраст этого скелета составляет около 77 млн лет.