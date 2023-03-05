Сотрудники Следственного комитета осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS

Волноваха, ДНР, , 16:14 — REGNUM Сотрудник Следственного комитета России произвели осмотр места происшествия в Волновахе (ДНР), где предположительно было два попадания из HIMARS в здание, передает РИА Новости 5 марта.

Последствия обстрела Волновахи © Николай Тришин/ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи собирают фрагменты осколков снарядов, чтобы отправить их на экспертизу.

Отмечается, что снаряды попали в здание, соседнее с тем, в котором проходило торжественное мероприятие в память о погибшем ровно год назад Герое ДНР Владимире Жоге.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли два удара по центру Волновахи, предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS, именно в то время, когда проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта».