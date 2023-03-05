Экономист КНР Фэнъин: темпы роста ВВП Китая в 2023 году могут оказаться выше прогноза и достичь 6%

Москва, , 16:27 — REGNUM По итогам 2023 года темпы роста объёма внутреннего валового продукта (ВВП) Китая могут оказаться выше прогнозируемого уровня. Об этом заявила бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее власти Китая установили целевой показатель темпов роста ВВП на 2023 год на уровне 5%.

«Лично на мой взгляд, рост составит 6%, потому что у нас очень низкая базисная величина», — сказала эксперт.

Фэнъин напомнила, что в 2022 году правительство ставило цель в 5,5%, однако достичь удалось лишь 3%. Экономист уточнила, что на рост показателя в текущем году может повлиять полное завершение пандемии коронавируса в стране. Этот фактор, по её мнению, добавит ещё несколько процентов к потенциальному росту экономики КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство КНР планирует упрочить основу для обеспечения стабильности в обществе и национальной безопасности, поскольку нужно быть всегда готовыми к худшему сценарию.