Банги, , 16:17 — REGNUM Руководство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою обороноспособность и безопасность из-за эмбарго на продажу оружия её правительству. Об этом заявил президент этой страны Фостен-Арканж Туадера в Катаре на открытии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран.

Фостен-Арканж Туадера © Михаил Метцель/РИА Новости

По его словам, Центрально-Африканской Республике удалось добиться прогресса в вопросах национального примирения и безопасности, но его недостаточно из-за несправедливого и незаконного эмбраго на оружейные поставки, что представляет собой внешнее вмешательство, а также мешает правительству реализовать национальную программу по повышению обороноспособности.

Как передавало ИА REGNUM, по словам специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова, Запад может спровоцировать перевороты в некоторых африканских государствах.