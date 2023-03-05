Москва, 5 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 5 марта в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Григорий Сысоев/РИА Новости Игроки ФК «Динамо» радуются забитому мячу

Единственный гол в матче забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на 91-й минуте.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка. «Крылья Советов» идут на 11-м месте с 20 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грозненский «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 3:1.