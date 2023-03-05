В Италии намерены запретить курение электронных сигарет на открытом воздухе

Рим, , 16:28 — REGNUM Итальянский минздрав готовит распоряжение, которое позволит ввести запрет на курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах, ресторанах, парках и остановках общественного транспорта, пишет 5 марта газета Il Messaggero.

Запрет на курение © picture alliance/Geisler-Fotop/ТАСС

Известно, что документ должен быть принят до конца 2023 года. За нарушения предусмотрены штрафы, правоохранители будут проводить проверки в общественных местах.

Власти также готовы ограничить рекламу электронных сигарет, которую приравняют к практически запрещённой рекламе традиционного табака.

По информации издания La Repubblica, в стране могут убрать «места для курения» в аэропортах и ужесточить наказание за курение возле детей и беременных на открытом воздухе.

При этом итальянский вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини выступает против нововведений.

По его мнению, «электронные сигареты помогают многим людям отказаться от обычных. Как бывшему курильщику, бросившему четыре года назад, запрет курить на открытом воздухе мне кажется преувеличением».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года в Госдуме России предложили запретить интернет-продажу электронных сигарет. Сейчас в стране предусмотрены ограничения продажи электронных сигарет, с 2021 года их можно продавать только в специализированных магазинах.