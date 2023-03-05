Брюссель, 5 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Пользователи Twitter отметили изменение в риторике главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его заявления о том, что исключение Российской Федерации из G20 противоречило бы принципу многосторонности.

Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Один из пользователей поинтересовался, неужели Запад открыл для себя какие-то принципы? Другой пользователь заметил, что Боррель почему-то стал говорить совсем по-другому.

Люди с иронией спрашивают, как же на счёт угрозы европейскому саду? Они отмечают, что позиция Евросоюза и НАТО остается маргинальной. Люди недоумевают, что же всё-таки «переключилось» в голове «Джунгли» Борреля?

Как передавало ИА REGNUM, ранее Боррель назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями. По его словам, большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад.