Глава ВПП ООН Бисли: отказ от продления «зерновой сделки» приведет к массовой дестабилизации

Рим, , 16:02 — REGNUM Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли призвал продлить «зерновую сделку». Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Миллионы голодающих в мире зависят от этого зерна. Население Земли окажется в опасности, если мы не продлим Черноморскую инициативу по зерну», — заявил он в видеообращении.

Бисли отметил, что необходимость продления «зерновой сделки» продиктована конфликтами, пандемией коронавируса, климатическими изменениями и землетрясением в Турции и Сирии.

По его словам, соглашение нужно продлить «любой ценой». Он уточнил, что Украина способна прокормить 400 млн человек.

«ВПП только благодаря этой сделке может оказать помощь 36 млн человек», — добавил Бисли.

Он предупредил, что отказ от продления приведет к массовой дестабилизации, миграционным потокам и голоду во всем мире.

Ранее стало известно, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к руководству России с призывом согласиться на продление и даже расширение «зерновой сделки». Однако глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров считает, что западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН работают над продлением «зерновой сделки».