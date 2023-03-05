Ватикан, 5 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Нелегальных перевозчиков мигрантов, чья деятельность постоянно приводит к смертям тех, кого они перевозят, «необходимо остановить», заявил 5 марта папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Он выразил соболезнования близким погибшим в кораблекрушении у берегов итальянской Калабрии. Тогда жертвами стали не менее 70, а по некоторым данным — более 100 мигрантов с Ближнего Востока, которых перевозили из Турции в Европу.

«Путешествия надежды не должны становиться путешествиями смерти», — сказал Франциск.

Ранее папа Римский неоднократно призывал власти стран не бороться с самими нелегальными мигрантами, а помогать им. Предшественник Франциска — папа Бенедикт отмечал, что жителям бедных стран нужно помогать не в переезде в Европу, а в обустройстве их собственных стран.