Лондон, 5 марта, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В Великобритании спецназу запретили пользоваться китайской социальной сетью TikTok, говорится 5 марта в материалах газеты Daily Mail.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости TikTok

«Всем оперативникам SAS было запрещено использовать TikTok и другие приложения для социальных сетей на своих военных смартфонах», — информирует издание.

Военным настоятельно рекомендуют не использовать приложения на своих личных телефонах на фоне растущих опасений, поскольку это может привести к тому, что шпионы получат доступ к сверхсекретной информации.

Предупреждение касается подразделений разведки и групп специального назначения.

Напомним, в Индии с 2021 года запретили популярные китайские мобильные приложения TikTok, Baidu и WeChat.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть TikTok вводит ограничения по времени её использования для лиц моложе 18 лет. Так, для каждого аккаунта, который принадлежит несовершеннолетнему пользователю, будет автоматически установлено ограничение на 60 минут в день.