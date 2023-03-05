Симферополь, 5 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. ВСУ формируют ударную группировку для наступления на освобождённую российскими войсками часть Запорожской области. Об этом 5 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении», — приводит слова Рогова РИА Новости.

По его словам, речь идёт о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области. Он отметил, что киевский режим планирует рассечь российскую группировку, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Рогов подчеркнул, что резервы ВСУ концентрируются в основном в Днепропетровской области, но также находятся и в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области.

По его словам, туда уже перебросили около 12 тыс. человек. «Велика вероятность, что боевики Зеленского решатся пойти в наступление в конце марта — начале апреля», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогов заявил, что городу Запорожью вернут статус столицы Запорожской области после его освобождения от ВСУ.