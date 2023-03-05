Вашингтон, 5 марта, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter осудили выступление председателя Европейского парламента Роберты Метсолы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, в котором она заявила, что будущее Украины и ЕС лежит на плечах молодого поколения.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Роберта Метсола

«Вместе с президентом Украины [Владимиром] Зеленским познакомилась со студентами Львовского национального университета им. И. Франко. Молодые юноши и девушки с надеждой смотрят в светлое будущее», — написала политик, добавив, что молодые украинцы желают сыграть свою роль в восстановлении страны. Однако комментаторы не разделили оптимистичный настрой Метсолы.

Пользователь соцсети упрекнул председателя ЕП за защиту «коррумпированного и кровожадного американского наркомана» и подталкивание к ядерному конфликту. Другой комментатор акцентировал внимание на том, что после конфликта «ничего не останется», а также попросил «поблагодарить» за это Вашингтон.

Ещё один пользователь Twitter посоветовал быть готовыми к надвигающемуся поражению, а также предупредил Метсолу о скором уходе в отставку.

«На основании какого законодательства готовы документы для вступления Украины в ЕС? Эта страна в состоянии войны, у них до такой степени развалена экономика, что США, Великобритания и ЕС искусственно поддерживают ее. Есть страны, которые ждали вступления в Евросоюз 20 лет», — подытожили в дискуссии.

Напомним, Метсола прибыла в Киев 3 марта. По прибытии в город она написала в социальных сетях: «хорошо вернуться на Украину и быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей». 4 марта она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.