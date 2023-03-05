Исламабад, , 15:37 — REGNUM Полицейские Пакистана прибыли в резиденцию лидера партии «Техрик-и-Инсаф», бывшего премьер-министра страны Имрана Хана для того, чтоб арестовать его. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Имран Хан © Pradeep Dambarage/ZUMA/ТАСС

По информации журналистов, согласно постановлению суда, группа полицейских Исламабада прибыла в город Лахор, чтобы взять под арест лидера партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана.

Уточняется, что все операции проходят в сотрудничестве с полицией Лахора.

Исламабадский суд выдал ордер на арест экс-премьера из-за его неявки на слушания по делу о продаже подарков лидеров зарубежных стран.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года полиция пакистанской провинции Пенджаб начала расследование дела о нападении на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в ходе марша его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф».