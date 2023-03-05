Мелитополь, 5 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Городу Запорожью вернется статус столицы Запорожской области после его освобождения от ВСУ, сообщил 5 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По его словам, сейчас областной центр оккупирован украинскими боевиками, поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь.

«Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Запорожской области была разделена на 16 административных единиц со столицей в городе Мелитополе. Соответствующий указ 3 марта подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.