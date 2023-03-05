Москва, 5 марта, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 марта поздравит женщин и вручит в Кремле государственные награды. Об этом 5 марта сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что на следующей неделе глава государства также проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Кроме того, в его графике запланирован ряд рабочих встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Путин провёл заседание Совбеза РФ, на котором обсудили антитеррористическую защищённость объектов.