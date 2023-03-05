Омбудсмен Мишонова: раны на лице школьницы из Химок вызывают тревогу

Химки, Московская область, , 15:33 — REGNUM Девочка по имени Соня, серьёзно пострадавшая при нападении своей одноклассницы в подмосковном городе Химки, постепенно восстанавливается. Медленно заживают раны на лице, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова 5 марта в своём телеграм-канале.

Ксения Мищонова © Максим Григорьев/ТАСС

По словам детского омбудсмена, заживление идёт медленно, с восстановлением девочки «всё очень непросто». Соне предстоит длительная реабилитация и работа с психологом.

«Серьёзные раны на лице вызывают тревогу. Особенно пострадала правая сторона», — написала Мишонова.

Она отметила, что родители школьницы делают всё для её скорейшего физического и психологического восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Химках пятиклассница в ходе конфликта напала с ножом на другую девочку и нанесла ей множество ран. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, она провела в больнице около десяти дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетней и о халатности со стороны школьной администрации.