Сенатор Кеннеди раскритиковал администрацию президента США

Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди раскритиковал администрацию Белого дома во главе с президентом Джо Байденом. Видеокадры с его речью 5 марта публикует телеграм-канал «Пул №3».

Сенатор Джон Кеннеди © Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политик отметил, что пытается найти сильные стороны у администрации Байдена, но ему это не удается.

«Отстой. Что ни возьми. Коронавирус, экономика, инфляция, государственный долг, нелегальные мигранты, преступность, культура отмены. Отношение к родителям как к внутренним террористам. Афганистан. Наша утраченная сейчас энергетическая независимость», — заявил сенатор.

По его мнению, «президент Байден был невероятно ужасен».

Кеннеди предположил, что если бы президент США оказался во главе пустыни Сахары, то «у него закончился бы песок», а в случае контакта с инопланетянами американцы, представляя им своего лидера, «сгорели бы со стыда».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватели журнала The American Thinker отметили, что президент России Владимир Путин становится всё более популярным у американцев. Они разглядели в нём сильного политика, который заботится о стране и её народе, сказано в публикации.