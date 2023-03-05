Bloomberg: Британия до 8 марта приостановила поставки газа в ЕС по трубопроводу

Лондон, , 15:24 — REGNUM Великобритания приостановила поставки газа по одному из крупнейших трубопроводов Interconnector. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от оператора.

Трубопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, подача газа прекращена из-за отказа оборудования.

«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Великобритании, был остановлен из-за отказа оборудования», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, поставки приостановили до 8 марта.

Издание отмечает, что трубопровод Interconnector стал важным источником газа для Евросоюза после сокращения импорта голубого топлива из России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Киргизии обсудило с французской энергетической компанией EDF Energy строительство Камбаратинской ГЭС-1.