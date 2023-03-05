Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
Лондон, 5 марта 2023, 15:24 — REGNUM Великобритания приостановила поставки газа по одному из крупнейших трубопроводов Interconnector. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от оператора.
Согласно опубликованным данным, подача газа прекращена из-за отказа оборудования.
«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Великобритании, был остановлен из-за отказа оборудования», — отмечается в сообщении.
По предварительным данным, поставки приостановили до 8 марта.
Издание отмечает, что трубопровод Interconnector стал важным источником газа для Евросоюза после сокращения импорта голубого топлива из России.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Киргизии обсудило с французской энергетической компанией EDF Energy строительство Камбаратинской ГЭС-1.