Лондон, 5 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Великобритания приостановила поставки газа по одному из крупнейших трубопроводов Interconnector. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от оператора.

Иван Шилов ИА REGNUM Трубопровод

Согласно опубликованным данным, подача газа прекращена из-за отказа оборудования.

«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Великобритании, был остановлен из-за отказа оборудования», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, поставки приостановили до 8 марта.

Издание отмечает, что трубопровод Interconnector стал важным источником газа для Евросоюза после сокращения импорта голубого топлива из России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Киргизии обсудило с французской энергетической компанией EDF Energy строительство Камбаратинской ГЭС-1.