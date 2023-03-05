Спикер парламента Венгрии Кёвер: страны, поставившие Киеву оружие, стали стороной конфликта

Будапешт, , 15:15 — REGNUM Некоторые государства Евросоюза и НАТО поставили Киеву смертоносное оружие на миллиарды долларов, что сделало эти страны участниками конфликта. Об этом 5 марта заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в эфире телеканала HirTV.

Ласло Кёвер © Christian Spicker, via www. imago/www. imago-images.de/Global Look Press

Он напомнил, что страны — члены ЕС и НАТО передали Украине, которая является одной из сторон конфликта, вооружение уже почти на 60 млрд долларов.

«Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися», — заявил Кёвер.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Кёвера, в Государственном собрании Венгрии не считают решённым вопросом вступление Финляндии и Швеции в НАТО.