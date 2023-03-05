ЛЭП в Белгородском селе повреждена при обстреле со стороны Украины
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка
Белгородский район, Белгородская область, 5 марта, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Село Щетиновка Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Есть разрушения, сообщил 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района», — написал глава региона.
По предварительным данным, люди при обстреле не пострадали. Снаряд ВСУ повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию электропередачи. На место выехали аварийные и оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта снаряды, выпущенные со стороны Украины, упали на территории школы в селе Бутырки в Валуйском районе Белгородской области. В школе выбило стёкла, пострадавших нет.