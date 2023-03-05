В ДНР и Харьковской области уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ
Москва, 5 марта 2023, 15:04 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили в ДНР и Харьковской области пункты управления беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Министерстве обороны России 5 марта.
Пункты располагались в Авдеевке (ДНР) и Двуречном (Харьковская область).
Как сообщалось ранее, 4 марта ВСУ дважды в течение суток атаковали Донецк с применением беспилотников. При сбросе боеприпаса с БПЛА пострадали два человека.