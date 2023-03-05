Москва, 5 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили в ДНР и Харьковской области пункты управления беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Министерстве обороны России 5 марта.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Пункты располагались в Авдеевке (ДНР) и Двуречном (Харьковская область).

Как сообщалось ранее, 4 марта ВСУ дважды в течение суток атаковали Донецк с применением беспилотников. При сбросе боеприпаса с БПЛА пострадали два человека.