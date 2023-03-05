Москва, , 15:03 — REGNUM Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства уничтожена российскими войсками на территории ДНР. Об этом сообщает 5 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Работа танков Т-72Б в зоне проведения СВО (с) РИА Новости

РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 уничтожена у населённого пункта Николаевка, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате действий подразделений ВС РФ за минувшие сутки ВСУ также лишились складов с боеприпасами, находившихся у села Тоненькое и города Авдеевка.