Москва, 5 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в Донецкой Народной Республике вертолёт Ми-8 ВСУ, сообщили 5 марта в Министерстве обороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, за сутки было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также уничтожено 12 беспилотников ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на купянском направлении Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ. На херсонском направлении истребители ВКС России за сутки сбили два вертолета Ми-8.